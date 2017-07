Zanger R. Kelly ontkent misbruiken en hersenspoelen van jonge vrouwen

Het is niet de eerste keer dat de zanger, bekend van hits als Ignition (Remix), Bump 'n Grind en I Believe I Can Fly, wordt beschuldigd van misbruik van vrouwen of seks met een minderjarige. Kelly trouwde in 1994, op zijn 27e, met de toen 15-jarige zangeres Aaliyah en maakte samen met haar het album Age Ain't Nothing But a Number.



In 2008 werd hij, na een zes jaar durende rechtszaak, vrijgesproken van het maken van kinderporno. In 2002 was een sekstape uitgelekt waarin een man die leek op Kelly en een meisje van 14 te zien waren. Ook heeft Kelly meerdere zaken (meer dan een dozijn, volgens Buzzfeed) geschikt met meisjes die hem beschuldigd hebben van het misbruiken van zijn machtspositie. Door de vergoedingen te accepteren mogen de vrouwen niet uit de school klappen over de beschuldigingen.