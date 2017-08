Zakje strandzand als souvenir? Sardijnen zijn het zat: 'Het is deel van ons erfgoed'

Dinsdag werd voor het eerst een boete uitgereikt aan vier toeristen die een zakje zand in hun handbagage probeerden mee te smokkelen als souvenir. Kosten: 1000 euro.



De 1.340 kilometer lange kustlijn van het Italiaanse eiland Sardinië is volgens de Engelse reisschrijver D.H. Lawrence (1885-1930) zo betoverend puur, dat het lijkt alsof deze 'buiten de tijd en de geschiedenis is gehouden'. Helaas blijft die kustlijn niet buiten de rolkoffertjes van toeristen, zo blijkt al jaren. Zo is het befaamde Spiagga Rosa op het eilandje La Maddalena, aan de noordkust van Sardinië, al sinds 1994 afgesloten voor publiek, omdat te veel toeristen in het roze strandzand een perfect souvenir zagen.



Maar ook de andere stranden blijken vogelvrij. Op het vliegveld van de Sardijnse hoofdstad Cagliari werd in de zomer van 2015 ongeveer vijf ton aan strandzand, stenen en schelpen ingenomen door de douane, meestal verstopt in plastic waterflesjes. In de zomer van 2016 werd een soortgelijk aantal kilo's onderschept. Vooral het kwartskorrelige zand van Is Arutas bleek populair onder toeristen, net als het tandartswitte zand van Cala Luna, het oranjekleurige zand van Porto Ferro en het okergele zand van Piscinas. Op de Italiaanse versie van Ebay wordt het smokkelwaar zelfs geregeld te koop aangeboden, met prijzen variërend van 2,50 euro tot 10 euro voor een paar gram.