Xi's 'brandweerman' Wang zuiverde de Chinese Volkspartij, pakt corruptie aan en houdt van House of Cards. Nu is hij vice-president

Tienerjaren

Vier maanden zat Wang in de luwte, tot twee weken geleden duidelijk werd dat Xi's uitvoerder aan een nieuw politiek leven als vice-president zou beginnen. Zijn relatie met Xi dateert uit hun tienerjaren. Wang was als stadsjongen tewerk gesteld in de rood-revolutionaire maar arme provincie Shaanxi. Hij kwam als zoon van een gewoon academicus in aanrakning met twee jonge Rode Prinsen, die ook naar het platteland waren gestuurd op te werken. Zijn leven werd bepaald door die twee kinderen van hooggeplaatste revolutionairen: de dochter van een oerconservatieve vice-premier die verliefd werd op Wang, en zijn toekomstige baas Xi Jinping die graag een van Wangs boeken over economie wilde lezen. Nadat Wang begin jaren tachtig zijn baantje als historicus in een provinciaal museum vaarwel zei en zich stortte op partijfuncties in het bankwezen, kruiste zijn pad dat van Xi regelmatig.



Wang is geliefd bij het internationale zakenleven en buitenlandse diplomaten. Hij staat bekend als een praktische, goed benaderbare kerel met een goed gevoel voor humor. Opmerkelijk detail: zijn lievelingsserie is House of Cards. Vooral de eerste seizoenen, als Frank Underwood nog geen president is maar achter de schermen de macht manipuleert.