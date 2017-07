Worden in andere EU-landen ook rechters door politici benoemd, zoals Polen beweert? Nou nee

'Belachelijk' verweer

'Er is niet zoiets als een 'beetje illegaal' Jan Oster, docent Europees recht en instituties aan de Universiteit Leiden December 2016: De Poolse president Andrzej Duda kust de hand van rechter Julia Przylebska toen zij als nieuwe voorzitter van het Poolse Constitutioneel Tribunaal aangewezen werd. © EPA

Jan Oster, docent Europees recht en instituties aan de Universiteit Leiden, noemt het verweer van Polen 'ronduit belachelijk'. 'Al zou Polen gelijk hebben dat rechters in andere Europese landen ook niet onpartijdig zijn, dan rechtvaardigt dat nog niet de volkomen ondemocratische hervormingen van de eigen rechtsstaat. Er is niet zoiets als een 'beetje illegaal'. De Poolse ingrepen in de rechtstaat zijn volstrekt illegaal: ze zijn in strijd met de eigen grondwet, met de internationaal erkende rechtsnormen en de mediavrijheid.'



Volgens Oster probeert Polen met de handtekeningenkwestie de aandacht af te leiden van het geheel aan ondemocratische maatregelen dat wordt genomen. 'De Poolse regering kijkt met deze zwartmakerij naar de letter van de wet - dat er nu eenmaal ergens in de grondwet is vastgelegd dat een contract moet worden ondertekend door een afgevaardigde van de regering - maar je moet kijken naar de intenties; het hele pakket aan hervormingen. In Polen bepaalt straks één politieke partij wie er recht spreekt en hoe. Deze directe vorm van politieke beïnvloeding wordt nergens in de Europese Unie vertoond.'



Het gevaar van de Poolse hervormingen schuilt volgens Oster en Sterk in die combinatie: de politiek mag straks rechters benoemen en ook nog bepalen welke rechter welke zaak in behandeling neemt. Dat gebeurt nergens in Europa. Critici wijzen erop dat ook in andere Europese instituten sprake is van politieke benoemingen zoals in Nederland bij de Raad van State, het Duitse Bundesverfassungsregicht dat benoemd wordt door Bondsdag en Bondsraad, de Franse Conseil Constitutionel en het Belgische Grondwettelijk Hof. Maar, zeggen Oster en Sterk, ook hier vindt de voorselectie plaats door rechters en onafhankelijke deskundigen zelf. Bovendien bestaat in met name de Nederlandse coalitiecultuur het ondemocratische gevaar niet dat één partij het voor het zeggen heeft.