Woordenstrijd Trump en Noord-Korea loopt ongekend hoog op - dit zijn de militaire scenario's

2. Noord-Korea's reactie: een verwoestende tegenaanval met artilleriegranaten en korteafstandsraketten



Hoe reageert Noord-Korea op een preventieve aanval van de VS? Neemt Kim Yong-un zijn verlies en ziet hij af van een wraakactie op Zuid-Korea en de 28 duizend Amerikaanse soldaten in het zuiden? Wetende dat zo'n tegenaanval zal leiden tot een grootschalige oorlog in beide Korea's? Amerikaanse militaire planners zijn er tot nu toe van uitgegaan dat Pyongyang er niet voor zal terugdeinzen om keihard terug te slaan. Noord-Korea is militair hiertoe in staat.



Sinds het einde van de Koreaanse Oorlog in 1953, heeft Pyongyang er hard aan gewerkt om Zuid-Korea in 'gijzeling' te houden met de duizenden artilleriestukken die rond de grens zijn opgesteld. De zwaarste, zoals de Koksan 170mm, kunnen met gemak de 24 miljoen inwoners van metropool Seoul treffen.



Uit Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militaire studies blijkt dat de Noord-Koreanen met een eerste artilleriesalvo vele duizenden en zelfs tienduizenden Zuid-Koreaanse burgers kunnen doden. Eén aanval met Noord-Korea's zwaarste raketlanceerinstallatie, zo berekende Stratfor, staat gelijk aan een bombardement met elf Amerikaanse B-52-bommenwerpers. Ook een Noord-Koreaanse tegenaanval met chemische wapens moet gevreesd worden. Volgens een hoge Noord-Koreaanse militair die onlangs is uitgeweken naar Zuid-Korea, zou zo'n aanval met massavernietigingswapens deel uitmaken van Kims oorlogsplan bij een treffen met de VS.



Als het zover komt, is het slechts een kleine stap naar een totale oorlog met Noord-Korea. Wat bedoeld was als een 'surgical strike', is uitgelopen op het nachtmerriescenario. Noord-Korea kan dan in de verleiding komen het zuiden binnen te vallen, wetende dat er slechts 28 duizend Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea zijn gelegerd. Seoul is slechts veertig kilometer verwijderd van de grens.



Hoe reageert Trump, die nog nooit is geconfronteerd met zo'n internationale crisis, dan? Hoe snel kan Amerika militaire versterkingen aanvoeren? Hoeveel doden er dan vallen in zo'n oorlog, is niet meer te voorspellen. Ter vergelijking: tijdens de eerste Koreaanse oorlog vielen in drie jaar tijd naar schatting 1,2 miljoen doden, onder wie zo'n 34 duizend Amerikaanse soldaten.