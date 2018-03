Woede over uitspraak Braziliaans hof: illegale ontbossers Amazone gaan vrijuit

Kan de toename van CO2 de bossen misschien ook minder kwetsbaar maken?

Kruijt: 'De gevoeligheid van de Amazone voor klimaatverandering is afhankelijk van de ontbossingsgraad. De grens werd altijd gelegd bij 40 procent. Deze onderzoekers zeggen dat we die grens lager moeten stellen, omdat we al veel tekenen zien dat het ecosysteem kwetsbaarder is dan we dachten. Grote vraag is nu: kan de toename van het broeikasgas CO2 de bossen misschien ook minder kwetsbaar maken?'



De ontbossing wordt behalve door de landbouw aangejaagd door de vraag naar tropisch hardhout in landen als China. Eind 2017 werd in de deelstaat Amapá een fraude verijdeld waarbij Chinese zakenlieden een lokaal bedrijf miljoenen betaalden om milieuambtenaren om te kopen met het oog op de smokkel van hardhout, een potentiële milieuschade van 30 miljoen euro.