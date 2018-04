Witte Huis: Nog geen tijdschema voor militaire actie Syrië

'Steeds chaotischer'

De Russische president Poetin heeft niet expliciet op de dreigende aanval op Syrië gereageerd, maar sprak woensdag zijn zorg uit over de spanningen. 'De internationale situatie wordt steeds chaotischer', zei hij bij een ontmoeting met nieuwe buitenlandse ambassadeurs in Moskou. 'Wij hopen dat het gezonde verstand uiteindelijk zal zegevieren en de internationale betrekkingen een constructieve kant op gaan.' Iets eerder had het Kremlin al fijntjes via een woordvoerder laten weten dat Moskou zich niet te wil mengen in 'Twitterdiplomatie'.



Na de Twitter-tirade van Trump sloeg de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis een voorzichter toon aan, en zei dat de VS de informatie over de vermeende gifgasaanval nog onderzoeken. Op de vraag of er genoeg bewijs is dat het Syrische regime hier achter zit, zei hij: 'We werken er nog aan'. Volgens de Britse premier Theresa May wijst alles erop dat dit wel het geval is. 'En het gebruik van chemische wapens kan niet ongestraft blijven', zei ze woensdag in Birmingham. Britse kranten melden dat May nog niet heeft besloten of het Verenigd Koninkrijk meedoet aan een eventuele aanval. Het Britse kabinet komt donderdag bijeen om de situatie te bespreken, aldus een woordvoerder van de premier.