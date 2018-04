Witte Huis-arts Jackson trekt ministerskandidatuur in na beschuldigingen van wangedrag

Moedig

Direct na Jacksons terugtrekking, bedankte de Democratische senator Jon Tester de klokkenluiders dat ze zich zo 'moedig hadden uitgesproken'. Tester, de belangrijkste Democraat in de Senaatscommissie voor Veteranenzaken, zei dat het ministerie een sterke leider nodig had die 'grondig was doorgelicht en die geschikt was om het ministerie te leiden'.



Jacksons terugtrekking is een persoonlijke nederlaag voor Trump. Hij had, tegen zijn adviseurs in, de Witte Huis-arts uitgekozen om Veteranenzaken te leiden. Het departement is met 360 duizend ambtenaren een van de grootste ministeries in Washington.



