Winst voor extreemrechtse en populistische partijen Italië

Onrust

De verkiezingen verliepen zondag onrustig. In Palermo bleek een groot deel van de stembiljetten fouten te bevatten, waarop ze opnieuw gedrukt moesten worden. In Rome werd een aantal kiezers teruggeroepen omdat hun stemmen in de verkeerde bus waren beland en in Milaan werd Silvio Berlusconi tijdens het stemmen besprongen door een topless activiste van de feministische protestgroep Femen, die met een zwarte stift op haar lichaam had geschreven: 'Berlusconi, je bent verlopen'.



Overal was het weer slecht en overal waren de rijen lang. Dat kwam niet door de opkomst, die met minder dan 70 procent historisch laag lag, maar vanwege een nieuwe stemprocedure bedoeld om fraude tegen te gaan. Zo stond de huidige premier van Italië, Paolo Gentiloni, bijna een half uur bij zijn stembureau in de rij voor hij zijn eigen partijlogo mocht aankruisen.



Het haalde weinig uit: de PD - een partij die in 2014 nog 41 procent van de stemmen bij Europese verkiezingen - werd genadeloos afgestraft voor de twee Italiaanse crises die Italië de afgelopen regeerperiode hard troffen: de kredietcrisis en de migratiecrisis.