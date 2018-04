Winnie Mandela (1936-2018) streed bikkelhard voor haar eigen idealen

Haar overlijden - na maanden van ziekenhuisopnames voor onder meer nierproblemen - geeft allicht aanzet tot hernieuwde discussie over haar rol in de bevrijding van Zuid-Afrika, en over haar plek in de collectieve herinnering. De Franse producente Pascale Lamche bracht vorig jaar al de documentaire 'Winnie' uit, bedoeld om Winnie Mandela uit de schaduw te halen van Nelson Mandela (die in 2013 overleed). 'Het doel van mijn film is een herwaardering van Winnie als kritisch denker en als politieke speler met haar eigen bestaansrecht', zei producente Lamche tegen de Volkskrant, 'ik wil het verhaal bijstellen dat zich in de afgelopen twintig jaar zich in het collectieve geheugen heeft genesteld; mensen die Winnie beschouwen als een kindermoordenaar en een gangster.'



Winnie Mandela's betrokkenheid bij een reeks schandalen laat onverlet dat de documentaire over haar leven een positief onthaal kreeg van een deel van de kijkers in Zuid-Afrika. Sommige zwarte Zuid-Afrikanen die zijn geboren na het einde van de apartheid in 1994 vragen zich - terecht of niet - af of Nelson Mandela destijds niet te veel concessies heeft gedaan aan het witte bewind in ruil voor de invoering van de democratie. Een zwarte studente van de universiteit van Pretoria noemde in 2016 tegenover deze verslaggever Nelson Mandela een 'verrader', wegens Mandela's veronderstelde verantwoordelijkheid voor het laten voortbestaan van witte dominantie in de Zuid-Afrikaanse economie en op de universiteiten. In zo'n context lijkt er ruimte te bestaan voor een herwaardering van Winnie Mandela onder een deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Ze bleef immers vasthouden aan haar uitgesproken opvattingen over welvaartsverdeling.