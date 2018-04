Wie The Crown heeft gezien weet: Louis is een heel logische naam voor het kind van William en Kate

Omdat de nummer-5 in de lijn van troonopvolging op Saint George's Day is geboren, de nationale feestdag, was George een voor de hand liggende naam, maar zo heet het eerste kind van het toekomstige koningskoppel reeds. Arthur, Albert en Philip waren de favorieten bij de gokkantoren. Met het Franse Louis heeft het stel de kenners op het verkeerde been gezet. Bij Ladbrokes incasseren gokkers die op deze naam hebben gewend twintig keer de inzet.



In plaats van zijn vader Charles en grootvader Philip direct te eren, heeft William hun beschermheilige een eeuwige dienst bewezen. Zoals ook in de serie The Crown te zien is, was de charmante admiraal Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten de steun en toeverlaat van Philip, die zijn jeugd grotendeels zonder zijn ouders moest zien door te ­komen. Samen vochten ze tijdens de Tweede Wereldoorlog.Nadat Philip was getrouwd met prinses Elizabeth hoopte hij tevergeefs dat het Huis van Windsor zou veranderen in het Huis van Mountbatten. Dat gebeurde niet. Mountbatten was de laatste onderkoning van Brits-India en op latere leeftijd groeide hij uit tot de lievelingsoom van de jonge Charles. Ontroostbaar was deze dan ook toen Mountbatten in 1979 omkwam bij een brute IRA-aanslag.



Saillant detail: in The Crown overweegt Elizabeth haar derde kind de naam Louis te geven, maar kiest uiteindelijk toch voor Andrew. Louis was net iets 'too ­foreign'.