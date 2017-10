WHO heroverweegt benoeming Robert Mugabe tot goodwill-ambassadeur

Mugabe's benoeming werd afgelopen woensdag bekendgemaakt. Hij zou in Afrika aandacht moeten gaan vragen voor chronische ziekten. Maar op de aanstelling van de 93-jarige president kwam een stortvloed van kritiek. Zo noemde minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken het 'een stuitend, slecht en bizar idee' en 'slecht voor prestige WHO en haar gezondheidsmissie'.



Groot-Brittannië noemt Mugabe's aanstelling 'verrassend en teleurstellend' en ook de Verenigde Staten en zijn teleurgesteld. Het westen houdt de 93-jarige Mugabe verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen en het verwoesten van de economie van zijn land.



'Gezien Mugabe's verbijsterende staat van dienst op gebied van mensenrechten, is het een gotspe hem een goodwill-ambassadeur te noemen', liet mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch weten. Eerder prees Tedros Adhanom Ghebreyesus Zimbabwe als een land waar gezondheidszorg voor iedereen een politieke topprioriteit is.



Mugabe kondigde vorig jaar aan dat hij in 2018 weer wil meedoen met de presidentsverkiezingen. Hij is sinds 1987 president van Zimbabwe. Onder zijn regime kunnen journalisten niet zonder consequencties hun werk doen, verdwijnen activisten en is de vrijheid van meningsuiting ernstig ingeperkt.