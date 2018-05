WHO: 7 miljoen doden door vervuilde lucht

'Luchtverontreiniging bedreigt ons allemaal, maar de armste en meest gemarginaliseerde mensen dragen het grootste deel van de last', zegt WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'Als we niet spoedig optreden tegen luchtvervuiling, zullen we nooit in de buurt komen van duurzame ontwikkeling.



'De grootste problemen ziet de WHO in Azië en Afrika, waar 90 procent van de doden vallen. Maar ook Europa kent steden die volgens de WHO ongezond zijn. Luchtvervuiling door het verkeer neemt af, maar het aandeel schadelijke stoffen uit andere bronnen neemt toe, concludeerden onderzoekers onlangs in het blad Science.



Vluchtige organische stoffen (VOS) afkomstig van producten als verf, printerinkt, lijm, schoonmaakmiddelen en cosmetica worden een steeds belangrijkere bron van luchtvervuiling. Doordat de uitstoot door het verkeer van deze stoffen de afgelopen jaren sterk is gedaald, wordt het aandeel VOS afkomstig van dit type producten steeds groter.