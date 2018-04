Wetteloosheid in oudste natuurpark van Afrika: militanten doden vijf parkwachters

Virunga, het oudste beschermde natuurgebied van Afrika (1925), staat op de Werelderfgoedlijst en biedt onderdak aan ongeveer een kwart van de naar schatting ruim achthonderd berggorilla's in de wereld. Het 7.800 vierkante kilometer grote gebied grenst aan Oeganda en Rwanda, waar de overige berggorilla's leven. De regio in het hart van Afrika kent een uitzonderlijke biodiversiteit, met vulkanen, savannes en regenwouden.



In Virunga zijn al jaren milities en stropers actief, een weerspiegeling van de wetteloosheid die er heerst in bredere delen van Congo. De recente aanval is de dodelijkste in de geschiedenis van Virunga, aldus het bestuur van het natuurgebied. In totaal zijn er al 175 parkwachters gedood. In 2014 overleefde de directeur van Virunga, de Belgische edelman Emmanuel de Merode, een aanslag waarbij hij in zijn buik en borst werd geschoten.