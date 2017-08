Wetenschappers spreken Trump tegen: effecten klimaatverandering door mens al voelbaar in VS

De opstellers van het rapport schrijven dat de klimaatverandering is aangetoond in duizenden wetenschappelijke studies

De opstellers van het rapport schrijven dat de klimaatverandering is aangetoond in duizenden wetenschappelijke studies en dat er overtuigend bewijs is dat de mens daarvoor allereerst verantwoordelijk is. Volgens de wetenschappers waren de afgelopen decennia de warmste in 1.500 jaar. Ze voorspellen dat de gemiddelde temperatuur in de VS voorlopig zal blijven oplopen. Afhankelijk van de hoeveelheid broeikasgassen die zal worden uitgestoten zal de temperatuur in de loop van deze eeuw tussen de 2,8 en 4,8 graden Celsius stijgen.



Sinds het begin van de vorige eeuw is de hoeveelheid neerslag in de VS met 4 procent toegenomen. Sommige delen van het land worden alsmaar natter, terwijl andere regio's te maken krijgen met toenemende droogte. De temperaturen in Alaska en het poolgebied stijgen twee keer zo snel als het gemiddelde wereldwijd. Het aantal koele nachten is sinds de jaren zestig sterk afgenomen, terwijl het aantal extreem warme dagen is toegenomen. In de toekomst zal het breken van records gewoon worden, aldus het rapport.