Wetenschappers laten orka 'hallo' en 'een, twee, drie' zeggen

De 'pratende' orka heet Wikie en verblijft in een Frans park voor zeezoogdieren. Ze is snel van begrip, want voor haar imitaties waren hooguit 17 pogingen nodig. De onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B, wijzen erop dat er geen enkele aanwijzing is dat het dier beseft wat de klanken betekenen.



Orka's zijn sociale dieren en leven in groepen die elk een eigen dialect hebben. Dat maken ze zich eigen door geluiden van groepsgenoten over te nemen. Wikie de orka is niet het eerste dier dat menselijke geluiden nadoet: behalve papegaaien hebben ook dolfijnen, olifanten en zelfs orang oetans dat kunstje al laten horen.