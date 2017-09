Wat zou Trump vinden van het Oranje van '74 en '78?

Amerikaanse footballspelers die voor de aanvang van de wedstrijd knielend het nationale volkslied aanhoren - bij wijze van protest tegen politiegeweld waarvan vooral zwarten het slachtoffer zijn - handelen helemaal in de geest van 'the land of the free, home of the brave'. Toch merkt Donald Trump, naar eigen zeggen de meest presidentiële president ooit, hen aan als hoerenzonen.



Je vraagt je af hoe hij zou hebben geoordeeld over de voetballers van Oranje die tijdens de WK's van 1974 en '78 onaangedaan en kauwgomkauwend wachten op de laatste klanken van het Wilhelmus, om vervolgens wedstrijden te spelen waar wij het nog steeds over hebben. Wellicht zou Trumps voorkeur uitgaan naar de huidige generatie, die in gelid meezingt - of doet alsof - om dan door Bulgaren of Fransen van de mat te worden gespeeld.