Wat zet een Oezbeek aan tot terreur in Stockholm?

De meeste passagiers voor de vlucht Moskou-Tasjkent arriveren op het vliegveld in handboeien. Ze worden afgezet door Russische agenten met honden. Het is niet de bedoeling dat deze Oezbeekse passagiers ooit nog terugkeren naar Rusland.



Er is iets aan de hand met immigranten uit Oezbekistan, en de wereld heeft dat gemerkt. Mensen uit deze groep pleegden aanslagen op een boulevard in New York (8 doden, oktober 2017), in een winkelstraat in Stockholm (5 doden, april 2017), in de metro van Sint-Petersburg (16 doden, april 2017) en in een nachtclub in Istanbul (39 doden, januari 2017).