Wat moeten de Arubanen zonder de goedkope bakbananen, tomaten en papaya's uit Venezuela?

Hij heeft krachtige buitenboordmotoren. Dus als hij de zee op is geweest om te vissen is Leonel Henriquez daarna vlot weer thuis. Of aan de andere kant: met niet te hoge golven is de Arubaan in zo'n drie kwartier bij Venezuela. Daar viel van alles te halen, vroeger. Nu piekert hij er niet over.



De crisis in Venezuela raakt een eiland als Aruba, en dus ook het Nederlands koninkrijk. Het is zoals het Antilliaans Dagblad schreef: als Venezuela niest, worden de Caribische eilanden binnen het koninkrijk verkouden.