Wat moet Europa aan met Orbán? Parlement spreekt zich uit over mogelijke straf voor 'probleemkind'

'Rode lijnen'

Weber en De Lange trekken 'rode lijnen'. Normaal zijn die er om Poetin en Assad in het gareel te houden, in Europa zijn ze voor Orbán. De vraag is of alle dreigementen met straf zullen helpen. Een hoge functionaris van de Europese Commissie is optimistisch. Hij zegt dat Orbán binnenskamers het signaal heeft afgegeven dat hij zal blijven ageren tegen Soros, maar in is voor een compromis met kanselier Merkel over migratie dat een tussenweg vindt tussen merkeliaanse menselijkheid en orbanistische strengheid.



De EVP zou zo de twee kanten van het electoraat willen bedienen in het streven de grootste partij te blijven in de Europese verkiezingen van volgend jaar. Christendemocratisch pragmatisme ten top. De thema's die in Hongarije speelden, spelen ook bij ons. Migratie, veiligheid, tradities, christelijk erfgoed. Daar is an sich niets mis mee. Het gaat om de manier waarop, meent De Lange.