Wat maken de slachtoffers van Harvey mee?

Een lange rij mensen met dekens en kussens in de hand wachten tot ze een aparte zaal, die als slaapzaal functioneert, in kunnen. Vrijwilligers hebben ongeveer 1300 bedden neergezet en zetten er snel meer bij in afwachting van meer evacuaties tijdens de nacht. Er is genoeg ruimte en materiaal voor 5000 mensen. Politie en een EHBO-team staan klaar, hoewel er geen berichten van arrestaties of onrust zijn.



'We denken dat we de middelen en kennis in huis hebben om dit tot een veilige plek voor families, kinderen en anderen om te bouwen', zei Republikeinse afgevaardigde Sheila Jackson Lee zondag toen ze de opvang bezocht.



De gemeente Houston kondigde zaterdagnacht aan twee opvangplekken te openen. Een van de opvangplekken moest sluiten omdat het te dicht in de buurt van het hoge water stond.