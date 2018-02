Wat heeft tien jaar onafhankelijkheid de Kosovaren gebracht?

Het is stil in het mausoleum. Een moerbeiboom koestert zich in de warmte van de zon. Zevenhonderd jaar oud. Hij is gespleten onder zijn eigen gewicht en men heeft hem liefdevol van stalen steunen voorzien. Binnen in de tombe staat een kist waarover een kleed met sierlijke arabesken is gedrapeerd. De tijd is hier opgeheven, ik voel een kinderlijke ontroering: ik sta aan het graf van een sultan. Sultan Moerad I, kleinzoon van de stichter van het Ottomaanse rijk.