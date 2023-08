Wankelste kroeg van Engeland met de grond gelijk gemaakt na brandstichting

De overblijfselen van The Crooked House pub na de brand. Beeld AP

Met pijn in het hart zagen de bewoners van Himley, een dorp in het graafschap Staffordshire, hoe hun schots en scheve kroeg vorig weekend door vlammen werd opgeslokt. Een deel van het gebouw leek na de brand nog te redden, maar terwijl het hout nog nasmeulde, arriveerde een bulldozer om het geraamte met de grond gelijk te maken. Daardoor kregen de autoriteiten geen kans om gedegen onderzoek te doen, terwijl daar wel aanleiding toe was: kort voor de brand signaleerden ooggetuigen onbekende feestende indringers in het pand.

Vanaf het begin hing er een luchtje rond de lokale ramp. Negen dagen voor de brand was de pub, en de kostbare grond waarop de kroeg stond, door een brouwerij verkocht aan een bedrijf dat wordt geleid door de 34-jarige zakenvrouw Carly Taylor. Deze voormalige schoonheidsspecialist is, zo ontdekte The Guardian, onder meer eigenaar van een vuilstort in de buurt van de pub.

Brandstichting

Kort na de verkoop diende een organisatie die opkomt voor 18de-eeuwse architectuur een verzoek in om het pand een monumentenstatus te geven, om sloop te voorkomen. Een, zo blijkt nu, vergeefse poging. Wat de verdachtmaking van brandstichting voedt, is het feit dat journalisten ontdekten dat de bulldozer reeds voor het uitbreken van de brand door de nieuwe eigenaars is gehuurd. Bovendien werd het werk van de brandweerlieden bemoeilijkt doordat de pub was omringd door zandhopen.

Ondanks de sloop van het gebouw heeft een specialist kunnen vaststellen dat de brand is aangestoken, reden voor de provincie South Staffordshire om een onderzoek te starten.

Herbouw

Zowel lokaal, als nationaal is geschokt gereageerd op de brand. In The Guardian schreef de bekende televisiepresentator Adrian Chiles dat het verdwijnen van de pub extra tragisch is omdat deze post-industriële omgeving, de zogenoemde Black Country, al decennialang wordt geplaagd door troosteloos verval.

Er is nu een campagne gestart om de nieuwe eigenaar te dwingen The Crooked House steen voor steen te laten herbouwen, al dan niet mét de verzakking die in de 19de eeuw door de mijnbouw werd veroorzaakte. In Londen werd een slooplustige kroegeigenaar al eens tot deze vorm van herstel veroordeeld door de autoriteiten. Eigenaar Taylor heeft niet gereageerd op de brand en de illegale sloop. Ook haar zakenpartner en echtgenoot, die eerder al illegaal het interieur van een pub sloopte, doet er het zwijgen toe.