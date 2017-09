Wanhoopspoging: bedrijf uit Breda probeert eigen schip uit werf in Bilbao te 'ontvoeren'

Tideway is bang dat de boot door een bewindvoerder aan de ketting wordt gelegd, zodra La Naval uitstel van betaling aanvraagt. Dat laatste kan elk moment gebeuren. Tideway is een dochter van het Belgische baggerbedrijf Deme. Hoeveel de Living Stone waard is, wil de woordvoerder van Deme niet zeggen, maar dit soort schepen kosten al snel meer dan 100 miljoen euro.



De werf in Bilbao bouwt sinds 2015 aan het bagger- en bekabelingsschip, dat vorig jaar officieel te water werd gelaten. Als het gereed is, wil Tideway het schip inzetten om diepzeestroomkabels te leggen tussen windmolens op zee en het vaste land. De Living Stone is bijna af en zou nog dit jaar in de vaart komen, schrijft Deme in zijn recentste jaarverslag.