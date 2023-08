Wagnerbaas Prigozjin omgekomen bij vliegtuigcrash, ook oprichter huurlingenleger dood

Prigozjin in de Russische stad Rostov, die hij eind juni met zijn huurlingenleger kort bezette. Beeld Reuters

Eerder op de avond werd al duidelijk dat de 62-jarige Prigozjin, de oprichter en leider van het Russische Wagner-huurlingenleger, mogelijk slachtoffer was geworden van een vliegtuigcrash. Volgens Russische media stond hij op de passagierslijst van een vliegtuig dat ten noorden van Moskou is neergestort. Of Prigozjin daadwerkelijk aan boord van het toestel was, bleef lange tijd onduidelijk.

Iets voor half tien ‘s avonds (Nederlandse tijd) plaatste het Telegramkanaal Grey Zone een bericht waarin staat dat de ‘echte patriot’ Prigozjin is omgekomen ‘als gevolg van de acties van verraders van Rusland’. Het bericht viel niet onafhankelijk te verifiëren. Inmiddels heeft ook het Russische federale agentschap voor luchtverkeer Prigozjins dood bevestigd.

Volgens de Russische autoriteiten vond ook de tweede leider van het Wagnerleger, Dmitri Oetkin, de dood. In tegenstelling tot Prigozjin bleef Oetkin meestal buiten de publiciteit. Ondertussen had de voormalig luitenant-kolonel van de Russische geheime dienst GROe de dagelijkse militaire leiding over Wagner.

Het neergestorte vliegtuig is naar verluidt een privéjet, die onderweg was van de Russische hoofdstad naar St.-Petersburg. Het toestel zou zijn neergestort in Kuzhenkino, een dorp in de provincie Tver. Volgens het Russische staatspersbureau Tass waren zeven passagiers en drie bemanningsleden aan boord. Geen van hen zou de crash hebben overleefd.

Hoewel de oorzaak van de vliegtuigcrash nog onduidelijk is, zal zijn dood in Rusland ongetwijfeld leiden tot speculaties. Het Kremlin heeft in het verleden vaker politieke tegenstanders vermoord. Het Russische federale agentschap voor luchtverkeer zegt de toedracht van de crash te gaan onderzoeken.

Prigozjin veroorzaakte grote onrust in het Kremlin toen hij twee maanden geleden, op 23 juni, het vertrek van de Russische legerleiding eiste. Om die eis kracht bij te zetten, trok hij met zijn huurlingenleger op naar Moskou en bezetten zijn soldaten de stad Rostov-aan-de-Don. Zijn soldaten kwamen tot op ongeveer 300 kilometer van de Russische hoofdstad. Naar verluidt staakte Prigozjin zijn ‘Mars der gerechtigheid’ op voorwaarde dat hij een vrijgeleide kreeg naar Belarus.

De Russische president Vladimir Poetin, die Prigozjin aan het begin van zijn carrière als privékok aanstelde, noemde de muiterij ‘hoogverraad’. Het Kremlin was de afgelopen weken bezig het imperium te ontmantelen dat Prigozjin met Wagner had opgebouwd. Prigozjin zelf lieten de autoriteiten opvallend genoeg met rust. Zo vloog hij vanuit Belarus een aantal maal heen en weer in Rusland.