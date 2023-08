Wagner-oprichter ook omgekomen: wie was deze Hitler-fan en ‘Held van de Russische Federatie’?

Dmitri Oetkin, de oprichter van huurlingenleger Wagner. Beeld Paspoortfoto

In tegenstelling tot de mediaverliefde Prigozjin bleef Oetkin het liefst uit de publiciteit. Als commandant van alle Wagneroperaties wereldwijd had Oetkin ondertussen wel de dagelijkse militaire leiding over het huurlingenleger. Bovendien is Oetkin de oprichter en de naamgever van de Wagnergroep. De voormalig luitenant-kolonel van de Russische geheime dienst GROe liet zich door kameraden graag ‘Wagner’ noemen, als eerbetoon aan de Duitse componist van wie ook Adolf Hitler een groot bewonderaar was.

De gedeelde bewondering is waarschijnlijk geen toeval, want Oetkins extreem-rechtse sympathieën zijn in Rusland een publiek geheim. Zo heeft hij volgens mediaberichten tatoeages van SS-runen boven zijn schouderbladen.

Toen Oetkin in 2013 het Russische leger verliet, werkte hij voor een door andere ex-militairen opgerichte beveiligingsfirma genaamd Moran Security Group. Waarschijnlijk ontstond het idee voor het Wagnerleger in deze kringen. Bekend werd Wagner werd bekend door de betrokkenheid bij de Russische inname van de Krim in 2014.

Schuldig aan vele oorlogsmisdaden

Als militair leidinggevende van Wagner is Oetkin een van de hoofdverantwoordelijkheden voor de oorlogsmisdaden waarvan het huurlingenleger wordt beschuldigd in Oekraïne, Syrië, Libië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Voor Wagners activiteiten in Syrië werd Oetkin samen met andere Wagnerkopstukken in 2016 door Poetin persoonlijk gedecoreerd met de medaille voor ‘Helden van de Russische Federatie’.

Brandweermannen aan het werk rond het wrak van het neergestorte Wagner-vliegtuig. Beeld via Reuters

Het is niet duidelijk welke rol Oetkin precies speelde bij de muiterij van het Wagnerleger in juni en de kortstondige inname van de stad Rostov aan de Don. Maar alles wijst erop dat hij aan de zijde van Prigozjin stond, omdat de twee daarna samen in Belarus de Wagnertroepen hebben toegesproken. Oetkin bezwoer bij die gelegenheid dat er voor Wagner een grote toekomst was weggelegd, niet zozeer in Rusland als wel in Afrika. Hij eindigde zijn rede volgens de Russische onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza in het Engels, met de woorden ‘Welcome to hell!’

Oetkin werd geboren in de Russische stad Asbest in de Oeral (vernoemd naar het kankerverwekkende materiaal) maar groeide op in Oekraïne, toen nog onderdeel van de Sovjet-Unie. Hij is 53 jaar geworden.