Waarom veel erop wijst dat Rusland achter de liquidatiepoging van ex-spion Skripal zat

2 - Welk zenuwgas hebben de aanvallers gebruikt?

Dat is nog onduidelijk. Volgens de Britten is een 'erg zeldzaam' strijdgas gebruikt. In de laatste decennia gebruikten aanvallers het vaakst VX en sarin. VX, waarvan een kleine hoeveelheid al voldoende is om iemand om te brengen, werd vorig jaar ingezet in Maleisië om de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Sarin werd gebruikt door het Iraakse leger in de oorlog tegen Iran en de Koerden in het dorp Halabja. Het Syrische leger zette sarin in 2013 in bij de gifgasaanval op Ghouta. Ook een Japanse sekte gebruikte dit zenuwgas in 1995 in de metro van Tokio.