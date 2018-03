Waarom vallen er zoveel doden in Latijns-Amerikaanse gevangenissen?

Overvol

Sinds 2011 zijn bijna vierhonderd doden gevallen bij gevangenisrellen in Venezuela. Ook elders in Latijns-Amerika is het geregeld raak. In januari 2017 werd Brazilië opgeschrikt door een serie slachtpartijen in gevangenissen. De criminele organisaties PCC en Família do Norte vochten er om de macht, met machetes hakten ze elkaar in stukken. Er vielen 117 doden.



Zes jaar geleden brak brand uit in een Hondurese gevangenis. De sleutels van sommige cellen waren onvindbaar en de brandweer kon alleen maar toekijken hoe de mannen levend verbrandden in hun cellen. Bewakers schoten op gedetineerden die probeerden te vluchten. Er kwamen 361 personen om.



Experts wijten het gebrek aan veiligheid in Latijns-Amerikaanse gevangenissen op de eerste plaats aan overbevolking. De afgelopen twintig jaar is de gevangenispopulatie in Latijns-Amerika exponentieel gegroeid, terwijl de capaciteit en budgetten zijn achtergebleven. Het gevolg is dat de overpopulatie op sommige plaatsen ruim 400 procent bedraagt en dat er een nijpend gebrek is aan basisvoorzieningen.