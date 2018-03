Waarom moest Tillerson wijken en wie is de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken?

Dat verschil van denken resulteerde ook in verschillende opvattingen over buitenlandse politiek. Trump zelf noemde het nucleaire akkoord met Iran maandag expliciet. 'Volgens mij is die deal verschrikkelijk, [Tillerson] vindt hem okee.' Ook waren ze het oneens over de Amerikaanse houding tegenover Arabische bondgenoten (Trump viel Qatar af, Tillerson stond Qatar bij), en lange tijd over Noord-Korea (Trump dreigde met vuur en furie, Tillerson bood een uitgestoken hand).



Het enige buitenland waartegen Tillerson harder van leer trok dan Trump was Rusland. Maandag nog zei Tillerson dat het zenuwgas waarmee de Russische oud-spion Sergei Skripal in het Verenigd Koninkrijk is vergiftigd 'duidelijk van Rusland' afkomstig is, en 'zeker een reactie zal uitlokken'. Trump was veel voorzichtiger. Hij reageerde dinsdag pas, en dat was met een slag om de arm: 'Zodra we de feiten hebben, en we het daarmee eens zijn, dan zullen we Rusland veroordelen of wie het ook geweest is.'

Tillerson was een micromanager, maar vergat zijn eigen politieke voortbestaan te managen