Waarom kunnen Noord- en Zuid-Korea niet zelf voor vrede zorgen?

Bondgenootschappen

Nog altijd lopen de bondgenootschappen langs dezelfde lijnen. De VS hebben zo'n 30 duizend soldaten gelegerd in Zuid-Korea, waarvan een deel op een grote basis in het centrum van Seoul. De toenadering tot Noord-Korea werd zorgvuldig gecoördineerd met Washington: zo stemde Moon alleen in met de ontmoeting als Kim beloofde de onderhandelingen met de VS over het kernwapenprogramma weer op te pakken.



Voor Noord-Korea geldt dat de bondgenootschappen niet meer zo hecht zijn als tijdens Koude Oorlog, toen met name Moskou Pyongyang spekte met geld en wapens. Toch kan het regime nog altijd rekenen op steun van buurlanden Rusland en China, die belang hebben bij stabiliteit in de regio en het op afstand houden van de Amerikanen. Niet voor niets werd Kim Jong-un vorige maand met alle egards ontvangen door de Chinese president Xi Jinping. En begin deze maand reisde de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho naar Moskou om 'oplossingen voor de situatie op het Koreaanse schiereiland' te bespreken.



Hoewel Moon de afgelopen weken benadrukte dat de ontmanteling van de kernwapens het belangrijkste onderwerp is tijdens zijn gesprek met Kim, is ook dat een internationale kwestie. Het gaat vooral de Amerikanen aan, omdat de Noord-Koreaanse ballistische rakketten in de eerste plaats bedoeld zijn om de VS te treffen. Maar ook China en Rusland willen niet dat Noord-Korea een kernmacht wordt: het komt tot uitdrukking bij het instellen van de (vele) economische sancties tegen het Noord-Koreaanse regime, waar Beijing en Moskou in de VN-Veiligheidsraad aan meewerken.



Ook een vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Korea, een plan dat vorige week in Seoul op tafel kwam, is ingewikkelder dan het lijkt. Het idee is goed, zeker omdat de Korea's technisch gezien nog altijd met elkaar in oorlog zijn. Maar ook hier zijn buitenstaanders bij betrokken. Zo werd de wapenstilstand getekend door de VS, China en Noord-Korea. En het was dan ook tijdens de onderhandelingen tussen de VS en Noord-Korea dat het vredesverdrag een aantal keer te sprake kwam. Dat liep steevast op niets uit. De Amerikanen eisten dat Noord-Korea eerst zijn kernwapens zou opgeven, terwijl Pyongyang het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea als een voorwaarde zag.