Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de God van Hollywood viel?

Hoe leg je Harvey Weinsteins reputatie van vóór het artikel in The New York Times uit? Van vóór die per dag uitdijende groep vrouwen, de nu ruim dertig assistentes, presentatrices en actrices (onder wie Ashley Judd, Rose McGowan, Asia Argento, Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Lea Seydoux) die sinds 5 oktober publiek maakten hoe de 65-jarige Amerikaanse studiobaas hen ongewenst betastte, naakt ontving in z'n hotelkamer, tot orale seks dwong, uitnodigde hem te zien masturberen of rollen beloofde in ruil voor seks?