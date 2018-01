Waarom de Finnen zo gecharmeerd zijn van hun president (en diens herverkiezing zo vlot ging)

Hond Lennu

Niinisto is geboren in de Zuid-Finse stad Salo, studeerde rechten in Turku en had daarna een lange tijd een eigen advocatenkantoor. In 1987 maakte hij zijn debuut in het Finse parlement voor de liberaalconservatieve Nationale Coalitie Partij. In de jaren negentig was hij een jaar lang minister van Justitie en van 1996 tot 2003 hield hij als minister van Financiën in Finland de hand jarenlang op de knip. Sinds 2007 was hij vijf jaar lang de voorzitter van het Finse parlement.



Buiten Finland is Niinisto vooral bekend vanwege zijn hond Lennu, een guitige bostonterriër met zwart-witte vlekken. Hij neemt hem als het even kan overal mee naartoe. Tijdens de op de Finse publieke tv uitgezonden viering van het Luciafeest, twee jaar geleden, was de hond bijvoorbeeld te zien met zijn tong hangend uit zijn mond. Hij wilde de ham hebben die aan de president en zijn vrouw werden gepresenteerd. Met het beeld van de kwijlende terriër vergaarde hij in één klap veel populariteit op Twitter.



En dan is er nog zijn bijna dertig jaar jongere vrouw, de Finse dichter Jenni Haukio. Zij verwacht in februari een kind van Niinisto, nadat hij uit een eerder huwelijk eerder al twee zonen kreeg.