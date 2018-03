Waardering van de Amerikanen voor Trump neemt toe, ondanks overspelzaak en chaos in Witte Huis

Omdat meer en meer Amerikanen vinden dat de president zijn werk goed doet, is het niet ondenkbaar dat Trump in de komende maanden het niveau bereikt van 'populaire' presidenten als Obama en Reagan. Trumps goede score komt na weken van negatief nieuws, variërend van het ontslag van minister Tillerson en nationale veiligheidsadviseur McMaster tot de beschuldiging dat hij overspel pleegde met pornoactrice Stormy Daniels.



Normaliter zou dit alles in de Amerikaanse politieke verhoudingen vernietigend zijn voor een president. Maar Trump profiteert ervan dat de Amerikanen inmiddels gewend zijn aan de constante chaotische taferelen rond hun president en zijn gedrag. Zo zegt bijna de helft dat het Stormy Daniels-schandaal hun mening over Trump niet heeft veranderd. Ook zegt iets meer dan een meerderheid dat de president niet eerlijk is en moreel niet deugt. Dit is niet veel anders dan in 2016 tijdens de presidentscampagne.