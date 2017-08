Waar ligt mijn loyaliteit vanavond: het Wilhelmus of La Marseillaise?

Misschien ben ik te Nederlands om Frans te zijn, en te Frans om Nederlands te zijn. Maar als ik moet kiezen tussen Les Bleus en Oranje, dan kies ik volmondig voor Dirk Kuijt (of vernoem ik een oude, hondstrouwe Opel Corsa naar hem). In 1992 was ik ontroostbaar toen Nederland werd uitgeschakeld door Denemarken; twee jaar later huilde ik van geluk toen Aron Winter Nederland voor eventjes naast Brazilië kopte; in 2004 kon ik mijn tranen niet bedwingen toen de huidige directeur van Ajax tegen Zweden een einde maakte aan het penaltytrauma van Oranje; en in 2014 scheurde ik bijna mijn stembanden af toen Wesley Sneijder de gelijkmaker tegen Mexico binnen schoot.



Ik identificeer me dan niet met Nederland, maar blijkbaar wel met het Nederlands elftal. Dat is vooral omdat ik hier ben opgegroeid en Nederland altijd mijn thuis is geweest. Maar misschien is het ook meer dan dat. In Nederland kun je zijn wie je wilt zijn, worden wat je wilt worden. En als je uitblinkt, word je gevierd, ongeacht afkomst of huidskleur. In theorie dan. De weerbarstige praktijk lezen we elke dag in de krant, zien we op televisie of laat zich op Facebook en Twitter van zijn lelijkste kant zien.