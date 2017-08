Waar is de Thaise oud-premier? Ziek of op de vlucht, maar in ieder geval niet in de rechtszaal

Heeft Yingluck Shinawatra echt oorsuizingen, of is ze ervandoor? In ieder geval is ze vrijdag niet bij de rechtbank in Bangkok die klaar zit om haar te vonnissen. Haar advocaat is er wel, maar hij is alleen gekomen om haar te excuseren. Zij kan niet komen vanwege een probleem met vocht in haar oren.