Waar is de Nigeriaanse president? Al 100 dagen is er niets vernomen van Buhari, Nigerianen eisen opheldering

'Onacceptabel en schadelijk'

Nigerianen noemen de langdurige afwezigheid van hun president 'onacceptabel', in strijd met de Grondwet en 'schadelijk' voor het land. De regering bestrijdt deze kritiek omdat regeren 'een gezamenlijke taak' zou zijn. Buhari's 'coördinerende' taken zijn overgeheveld naar vicepresident Yemi Osinbajo en zijn daarmee in goede handen, zo citeerde de Britse krant The Guardian Buhari's persoonlijke assistent Lauretta Onochie. Na alle commotie liet de regering zaterdag weten dat de president zich goed voelt en klaar is om naar huis terug te keren. 'Ik voel me goed, maar de dokters bepalen wanneer ik naar huis mag', zo zou hij hebben gezegd tegen bezoekers in het ziekenhuis.



De onrunt in Nigeria neemt hand over hand toe. Niet alleen Boko Haram roert zich opnieuw in het noorden van het land, in het zuiden is het weer onrustig in de Niger Delta. Honderden boze Nigerianen hebben vrijdag een installatie van Shell bestormd omdat zij onvoldoende zouden profiteren van de oliewinning in het gebied. Ze eisen banen en ontwikkeling van infrastructuur en een einde aan de olievervuiling in de regio.