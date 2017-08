VS zetten uitgifte visa Russische toeristen stil om diplomatieke ruzie

Moskou maakte maandag bekend dat onderminister van Buitenlandse Zaken Anatoli Antonov de nieuwe ambassadeur in Washington wordt. Antonov volgt Sergej Kisljak op, die in de VS in opspraak raakte door zijn contacten met medewerkers van Trump. Diens nationale veiligheidsadviseur, Michael Flynn, moest al na een paar weken opstappen, nadat was uitgelekt dat hij had gelogen over zijn gesprekken met Kisljak. Daarin had hij de Russische ambassadeur laten doorschemeren dat Trump, eenmaal in het Witte Huis, mogelijk de sancties zou terugdraaien die president Obama afkondigde als reactie op de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen ten gunste van Trump.



Antonov staat bekend als een voorstander van de harde lijn tegenover het Westen. Ten tijde van de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014 was hij onderminister van Defensie. Hij heeft steeds ontkend dat Russische troepen hebben meegevochten met de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Ook de verdenking dat de pro-Russische rebellen of zelfs Russische militairen MH17 uit de lucht hebben geschoten, heeft hij steeds afgedaan als belachelijk.