VS waarschuwen China na plaatsing raketten op eilandjes in betwist zeegebied in Zuid-Chinese Zee

Bedreigen

Maar Australië, dat ook verontrust is over de Chinese operaties in het betwiste zeegebied, toonde zich bezorgd over de plaatsing van de raketten. 'China heeft de verantwoordelijkheid, als permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN, om de vrede in de wereld te handhaven', aldus de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop. 'Elke actie om eenzijdig gebied in de Zuid-Chinese Zee te militariseren, zou in strijd zijn met die verantwoordelijkheid en rol.'



Eric Sayers, een vroegere adviseur van het Amerikaanse Pacific Command, noemde de stationering van de raketten 'een belangrijke escalatie'. 'Wanneer China ziet dat het kan wegkomen met dit soort acties, zullen ze alleen maar doorgaan', aldus Sayers, verbonden aan de Amerikaanse denktank Washington's Center for Strategic and International Studies. Admiraal Philip Davidson, het nieuwe hoofd van Pacific Command, zei afgelopen maand dat China de militaire steunpunten in het zeegebied kan gaan gebruiken om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio te bedreigen.