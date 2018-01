VS trekken plots beoogd ambassadeur Seoul terug: was hij kritisch op mogelijke aanval op Noord-Korea?

State of the Union

Het land is een 'verdorven' regime dat een nucleaire dreiging vormt voor Amerika en zijn bondgenoten de boodschap van Trump

Donald Trump sprak dinsdagavond tijdens zijn State of the Union uitvoerig over Noord-Korea. Het land is een 'verdorven' regime dat een nucleaire dreiging vormt voor Amerika en zijn bondgenoten, was de centrale boodschap van de president Trump.



De boodschap was goed geregisseerd. Zo had Trump de ouders van Otto Warmbier uitgenodigd, de Amerikaanse student die in juni vorig jaar overleed nadat hij in comateuze toestand was vrijgelaten door Noord-Korea. 'Vanavond doen we Otto's herinnering gestand door onze totale vastberadenheid', zei Trump tegen de huilende Warmbiers, gevolgd door een lange staande ovatie.



Voor het Noord-Korea-gedeelte van de speech was nog een speciale gast uitgenodigd; de Noord-Koreaanse vluchteling Ji Seoung-ho. Trump memoreerde hoe Ji in Noord-Korea tijdens de hongersnood van de jaren '90 een hand en been was kwijt geraakt toen hij tijdens het zoeken naar kolen onder de trein was gevallen. 'Zijn ledematen werden zonder verdoving geamputeerd en zijn broer en zussen gaven hem het weinige eten dat ze hadden, zodat Ji kon herstellen.'



'Jouw opoffering is een inspiratie voor ons allen', zo sloot Trump af, waarna een luid applaus volgde en een huilende Ji zijn houten krukken aan de zaal toonde.