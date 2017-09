VS roepen ambassadepersoneel Cuba terug na 'mysterieuze aanvallen' die gezondheid in gevaar brengen

Audioapparatuur

Sinds eind vorig jaar kampen medewerkers van de in 2015 geopende ambassade met gezondheidsklachten. In augustus werd bekend dat diplomaten op de relatief nieuwe ambassade onder meer onherstelbare gehoorschade hadden opgelopen. Een deel van hen vertrok toen al vrijwillig. In hun huizen in Havana zouden geheime apparaatjes zijn aangetroffen die een onhoorbare, maar zeer schadelijke toon verzenden, bleek uit onderzoek van de Amerikaanse overheid. Hoewel die huizen Cubaans staatseigendom zijn, is hiermee niet direct duidelijk wie de apparaten geplaatst heeft.



Sommige van de 'aanvallen' vonden plaats in hotelkamers waar diplomaten uit de VS tijdelijk verbleven. Ook toeristen lopen daarom gevaar, aldus de VS. Zij krijgen het advies om niet naar Cuba af te reizen. De ambassade is ook gestopt met het uitvaardigen van Amerikaanse visa.