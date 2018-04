VS kondigt sancties aan tegen rijke Russen wegens 'kwaadaardige activiteiten' in de wereld

Zwarte lijst

Ik verbaas me er alleen over dat het niet eerder is gebeurd Konstantin Kosatsjev, invloedrijk parlementariër

Deripaska's zakenpartner Viktor Vekselberg, een van de tien rijkste Russische zakenlieden, is eveneens op de zwarte lijst gezet. Hun bedrijf Rusal levert onder meer aluminium aan de VS en dreigt ook getroffen te worden door importheffingen die Trump in het vooruitzicht heeft gesteld.



Op de lijst staat voorts Konstantin Kosatsjev, een invloedrijk parlementariër en fel criticaster van de VS. Hij reageerde gelaten op de aangekondigde sancties. 'Ik verbaas me er alleen over dat het niet eerder is gebeurd.' Ook de Russische minister Denis Mantoerov van Industrie en Handel kwam met een tamelijk laconieke reactie: getroffen staatsbedrijven zullen door de regering financieel gesteund worden.



Volgens The New York Times heeft een deel van de betrokken Russen, alsmede hun vrienden en familieleden, bezittingen (bedrijven, vastgoed) ter waarde van honderden miljoenen dollars in steden als New York en Miami.