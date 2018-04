VS gebruikten luchtaanval op Syrië om nieuwe 'onzichtbare' raket te testen

Oorlog op afstand

De nieuwe kruisraket Jassm-ER moet het Amerikaanse concept van 'oorlog op veilige afstand' verder perfectioneren. 'Kracht vanaf een afstand', zo noemt fabrikant Lockheed Martin het. 'De Jassm-ER is het nieuwste lid van een familie van standoff-wapens die de VS de laatste decennia hebben ontwikkeld. Parkeer je vliegtuig ver van het doelwit, zo is de gedachte, druk op de knop en laat de kruisraket verder het werk doen. Piloten hoeven zich zo niet druk te maken dat ze, met hun kostbare vliegtuig, worden neergehaald door de vijandelijke luchtverdediging.



De Jassm-ER vervangt de oude kruisraketten die de luchtmacht voor het eerst inzette in de Golfoorlog van 1991 tegen Irak. Toen maakte de wereld voor het eerst kennis met kruisvluchtwapens. Zowel vanaf marineschepen als vanaf zware B-52-bommenwerpers werden toen doelwitten van het Iraakse leger bestookt. De nieuwe kruisraket die in Syrië is gebruikt, is echter dodelijker.



Vanwege de stealth-eigenschappen vliegt het ongemerkt het vijandelijk luchtruim binnen om vervolgens met grote precisie het doelwit te vernietigen. De Jassm-ER, die is voorzien van een 450 kilo zware explosieve lading, wordt gebruikt tegen belangrijke, goed verdedigde doelwitten.



'Het is zeer moeilijk te verslaan', aldus Lockheed Martin. Rusland beweerde de afgelopen dagen dat 71 van de in totaal 105 kruisraketten die zaterdag werden afgevuurd door de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, werden neergehaald. Maar tot nu toe is hier helemaal geen bewijs voor geleverd. Geloofwaardig is de bewering ook niet. Want als de inzet van de razendsnelle kruisraketten de afgelopen 27 jaar iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat ze nauwelijks zijn te onderscheppen.