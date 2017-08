VS en Japan vrezen lange afstandsraket met kernkop; Trump dreigt met ongekende 'vuur en furie'

Noord-Korea's nucleaire realisme

De wereld lijkt aan de rand te staan van een serieuze nucleaire crisis, met hoofdrollen voor de impulsieve Trump en de maniakaal ogende Kim Jong-un. Er moet een keuze gemaakt worden tussen praten en verscherpte sancties, vindt columnist Arnout Brouwers.



VS weten zich geen raad met Kim en zijn raketten

De zorgen over een eventuele nucleaire oorlog zijn vooral sterk in de Verenigde Staten. In New York kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen.



De vraag is niet of, maar wanneer Noord-Korea Los Angeles met een raket kan treffen

Met de jongste lancering ligt Alaska in theorie al binnen het bereik van Kim Jong-un en zijn generaals. Perfectionering van de Hwasong-14, moet op termijn leiden tot bedreiging van de Amerikaanse Westkust met een trefzekere raket. Hoe erg is Pyongyangs bezit van een langeafstandsraket?