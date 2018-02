VS en bondgenoten willen wapenstilstand in Syrië, om einde te maken aan 'slachting' in Oost-Ghouta

Niet is meer te voorspellen

De kans is dus groot dat Oost-Ghouta hetzelfde lot beschoren is. De verzameling steden en dorpen ligt midden in regeringsgebied, vlakbij de hoofdstad. Aangezien Assad zegt heel Syrië terug te willen - en die kant gaat het steeds meer uit - kan hij het zich niet veroorloven de extremisten in hun vooruitgeschoven post te laten zitten.



Maar gaat dat ook spoedig gebeuren? Dat is onzeker, zegt de Zweedse Syrië-expert Aron Lund. 'Het echte offensief tegen Oost-Ghouta is nog niet begonnen. Wil het regime de hele enclave innemen? Zo ja, op welke termijn? Of zijn de doelen meer beperkt? Ik zou het niet weten.'



Niets is meer te voorspellen in de Syrische burgeroorlog. Dat geldt nog sterker voor Idlib, ook een van de schaarse regio's die nog in handen is van de rebellen. Idlib is van een andere orde dan Oost-Ghouta. Het is een provincie op zich, met 1,5 miljoen inwoners. Extremistische rebellengroepen hebben er de overhand.



Algemeen wordt verwacht dat het regime dit jaar zijn pijlen op Idlib zal richten. Extra troepen zijn al naar het noordwesten overgebracht en vorige maand zette het regeringsleger een eerste offensief in met de verovering van een vliegveld en een reeks dorpen.