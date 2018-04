VS en bondgenoten bombarderen 'chemische wapendepots' in Syrië

Volgens bronnen binnen de Amerikaanse regering zou op meerdere doelen zijn gevuurd, waaronder een mogelijke opslagplaats van chemische wapens.



De bombardementen worden uitgevoerd in samenwerking met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, kondigde Trump aan, en zijn een reactie op de gifgasaanval van vorige week in de Syrische stad Douma.



De Syrische president Bashar al-Assad zou achter die aanval hebben gezeten, die een poging was om rebellen te verdrijven zodat het regeringsleger de stad weer in handen zou krijgen. Bij de aanval kwamen tientallen mensen om.



De Britse premier Theresa May kondigde na de speech van Trump aan dat zij inderdaad toestemming heeft gegeven voor bombardementen 'om het chemische wapenarsenaal in Syrische af te breken en het gebruik ervan te voorkomen'. De Franse president Emmanuel Macron bevestigde dat wapendepots het doelwit zijn.



In zijn toespraak haalde Trump uit naar Rusland en Iran. Hij vroeg zich af wanneer Rusland de kant van 'beschaafde landen' zal kiezen. Rusland steunt het Syrische regeringsleger van president Assad.