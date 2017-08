VS blijven in Afghanistan, aantal extra soldaten blijft onduidelijk

De VS blijven voorlopig in Afghanistan, waar het land al zestien jaar een militaire aanwezigheid heeft, omdat terugtrekking volgens de president een vacuüm zou achterlaten dat zal worden opgevuld door onder meer Islamitischde Staat (IS) en de Taliban. Als voorbeeld noemde hij de Amerikaanse terugtrekking uit Irak in 2011, die zou de weg hebben vrijgemaakt voor de opkomst van IS.



Trump liet zich vanaf de de militaire basis van Fort Myer in Arlington (Virginia) echter niet specifiek uit over het sturen van extra troepen. In plaats daarvan zei hij dat de Amerikaanse strategie in Afghanistan wordt aangepast: militaire acties zullen niet meer vooraf worden aangekondigd en militaire leiders te plekke krijgen meer ruimte om zelf beslissingen te nemen. 'De vijanden van Amerika zullen nooit weten wat we van plan zijn', aldus Trump. 'Met micro-managing in Washington D.C. winnen we geen gevechten.'



Onduidelijk is dus, hoeveel extra Amerikaanse troepen er zullen worden gestuurd. John Nicholson, de Amerikaanse NAVO-bevelhebber in Afghanistan, zei in februari tegen het Amerikaanse Congres dat er meer manschappen nodig zijn om de militaire patstelling in Afghanstan te doorbreken. De regering en de Taliban hebben allebei ongever evenveel districten in handen. Ingewijden zeiden eerder dat er 4.000 extra soldaten naar Afghanistan gaan.



Tijdens zijn campagne beloofde Trump herhaaldelijk een politiek van 'Amerika eerst'; oftewel een terugtrekking uit Afghanistan. Die mening heeft hij bijgesteld nadat hij zich uitgebreid in de complexe situatie Afghanistan verdiepte, zei de president.



De VS zullen samenwerken met de Afghaanse regering en het leger met als doel het uitbannen van terrorisme, maar de tijd van 'nation building' is voorbij; Amerika heeft geen interesse in aan andere landen voorschrijven hoe ze moeten regeren, aldus Trump.