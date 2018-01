Vrouwenprojecten die Trump de nek om wilde draaien grotendeels gered door She Decides-beweging Ploumen

Baas in eigen buik

Als we niet oppassen moeten we terug naar het aanrecht en op alles ja zeggen Lilianne Ploumen

Kort na Trumps uitgevaardigde decreet kondigde Ploumen daarom aan dat ze de financiële klap van Trump - ruim 600 miljoen dollar (503 miljoen euro) - wilde compenseren zodat 'vrouwen baas blijven over hun eigen lichaam'. Op 24 januari richtte de toenmalige minister het fonds She Decides op. In korte tijd vergaarde Ploumen wereldwijde steun voor haar actie.



Maandag kreeg Ploumen de Machiavelliprijs toegekend voor haar She Decides-initiatief. 'Deze beweging bracht in een recordtempo bijna 400 miljoen euro bij elkaar voor het recht van vrouwen en meisjes over de hele wereld om zelf te kunnen beslissen of ze kinderen willen, wanneer en met wie', aldus het juryrapport.



In het jaar van de #MeToo-beweging kreeg ook de She Decides-beweging 'vleugels', zegt Ploumen. De actie blijft nodig, vindt ze. 'Zodra de Amerikaanse president 'grab them by the pussy' kan zeggen en dat nog geestig vindt ook, dan moeten we heel erg opletten dan we geen terrein prijsgeven waarvoor we zo hard hebben gestreden. Als we niet oppassen, moeten we terug naar het aanrecht en op alles ja zeggen.'