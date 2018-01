Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen voor het eerst voetbalwedstrijd bijwonen, maar wel in speciale vakken

Marketingwaarde

Al-Ahli supporters in het Koning Abdullah Stadion. © ANP De kroonprins begrijpt de marketingwaarde van vrouwensport

'De kroonprins begrijpt de marketingwaarde van vrouwensport', zegt Mahfoud Amara, hoofd sportwetenschappen aan de Universiteit van Qatar. 'Het kan het koninkrijk in het buitenland promoten, ook als geloofwaardige partner, en het conservatieve imago van het land verzachten.'



Het toelaten van vrouwelijk publiek kan daarin een eerste stap zijn, volgens Amara. 'Het is minder problematisch dan sport beoefenen, en het maakt hun aanwezigheid in de sport normaler, zonder dat de autoriteiten meteen in conflict komen met de meest conservatieve groepen.' Het opheffen van het autorijverbod biedt wat dat betreft hoop, zegt hij. De religieuze leiders waren daarna 'verrassend stil'.



Voorzieningen voor vrouwensport in Saoedi-Arabië zijn tot nu vrijwel non-existent. Vrouwen worden niet geacht aan sport te doen. Ook gymnastiek werd voor schoolmeisjes nooit nodig geacht. Pas met ingang van dit schooljaar is lichamelijke oefening onderdeel van het curriculum, voor zover 'in overeenstemming met de islamitische wet'. Overgewicht is een groot probleem in de Golfregio.



Mede daarom bestaat onder vrouwen wel degelijk behoefte aan sportieve activiteit. De regering stelt jaarlijks tienduizenden meisjes in staat te studeren aan universiteiten in de VS, Canada en Europa. Daar komen zij met sport in aanraking, een ervaring die zij mee terugnemen naar huis.



Een van hen, Lina Almaeena, richtte al in 2003 het eerste vrouwelijke basketbalteam van Saoedi-Arabië op, Jeddah United. Tv-beelden van een in Jordanië gespeelde wedstrijd leidden in 2009 in eigen land tot ophef. Almaeena ontpopte zich tot voortrekker van de vrouwensport in Saoedi-Arabië. Inmiddels zijn er ook voetbalteams van vrouwen, zoals King's United in Jeddah. Gespeeld wordt op universiteiten en andere particuliere plekken.



In 2012 vaardigde Saoedi-Arabië voor het eerst twee vrouwen af naar de Olympische Spelen, een judoka met twee jaar ervaring (die al in de eerste ronde van de mat werd geveegd) en een in de VS wonende hardloopster. Dat gebeurde onder druk van het IOC, dat dreigde anders de hele Saoedische ploeg uit te sluiten van de spelen in Londen.



De Saoedi's kijken bij dit alles met een schuin oog naar buurlanden als Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben qua vrouwensport een voorsprong van bijna vijftien jaar, en dat legt hun geen windeieren. Qatar en de Emiraten, zegt Amara, maken met hun vrouwelijke atleten goede sier als modern land met een moderne economie.