Voorvechtster vrouwenkiesrecht Verenigd Koninkrijk Millicent Fawcett krijgt eigen standbeeld - maar is dat terecht?

Meer dan zes decennia lang streed de in 1847 geboren Fawcett als intellectueel, politicus en vakbondsactivist voor het vrouwenstemrecht. En dat niet alleen: ook onderzocht ze de misstanden in de Zuid-Afrikaanse concentratiekampen die de Britten tijdens de Tweede Boerenoorlog hadden opgezet. Het hoogtepunt van haar leven was het akkoord dat ze kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog met premier David Lloyd George sloot over vrouwenstemrecht.



Maar ze is niet de bekendste voorvechter van seksegelijkheid in Engeland. Die eer gaat naar de jongere Pankhurst. Zij geloofde in harde acties om haar doel te bereiken - van het beschadigen van schilderijen tot een poging om Lloyd George's villa op te blazen. Acht keer werd ze gearresteerd. In de gevangenis ging ze over tot hongerstakingen, waarna ze op hardhandige wijze werd gevoed.



Fawcett moest niets hebben van geweld. Volgens de aanhangers van Pankhurst was het vrouwenstemrecht er zonder geweld niet gekomen. Daarom zou Pankhurst op het plein voor het parlement moeten staan, vinden ze. In het actualiteitenprogramma Daily Politics beweerde Pankhurst-biograaf June Purvis dat de keuze voor de gezagsgetrouwe Fawcett een politieke was. Anderen gaan verder, en zien in het standbeeld voor Fawcett een Conservatieve samenzwering.