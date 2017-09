Voorlopig geen vergunning meer voor Noord-Koreaanse arbeiders in Polen

In Polen zijn op dit moment enkele honderden Noord-Koreanen werkzaam op scheepswerven en in de tuinbouw. Die praktijk is omstreden, want het grootste deel van hun salaris vloeit direct naar de Noord-Koreaanse staatskas. De arbeiders zelf houden maandelijks tussen de 60 en 140 euro over, en kunnen niet bij hun paspoorten. Warschau zegt de provincies nu te hebben geïnstrueerd om geen werkvergunningen meer uit te geven, in elk geval totdat de Europese lidstaten een 'gemeenschappelijke positie' hebben bereikt over de problematiek.